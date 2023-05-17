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Medya Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba
Medya

Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:24:00 -
Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Seçim sonuçlarını yorumlayan Karar gazetesi yazarı Taha Akyol ise "Erdoğan bütün siyasi hayatının en zor seçimine girdi ve bütün zorluklara, ağır şartlara rağmen yüzde 49’un biraz üstünden bir oyla ipi göğüsledi." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Seçim sonuçlarını yorumlayan Karar gazetesi yazarı Taha Akyol ise "Erdoğan bütün siyasi hayatının en zor seçimine girdi ve bütün zorluklara, ağır şartlara rağmen yüzde 49’un biraz üstünden bir oyla ipi göğüsledi." ifadelerine yer verdi.

5 yıllık süre boyunca Erdoğan'ın sadece yüzde 3 oy kaybettiğine değinen Akyol, "Seçimlerde, ‘çözerse Erdoğan çözer’ düşüncesi hayli etkili oldu." dedi.

"Toplumumuzda ‘güçlü adam’ kültü güçlüdür. Liderimizi ‘ululaştırma’yı severiz. Erdoğan bu imajı oluşturdu." görüşüne yer veren Akyol, yarışta avantajlı olduğunu söylediği Erdoğan'ın kazanması halinde ekonomide nasıl bir yol izleyeceğinin hayati önemde olduğuna işaret etti.
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