Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı başından vuruldu
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ateş hayatını kaybetti.
Son dakika haberi: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğrayan Ateş'in başından vurulduğu öğrenildi.
Son dakika silahlı saldırı haberi: Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır 2 kişi yaralandı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.