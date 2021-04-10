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Dünya Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in Mısır ziyaretine tepki gösterdi
Dünya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in Mısır ziyaretine tepki gösterdi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Mısır'a resmi ziyarette bulunan mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'i "artık beni temsil etmiyor" ifadeleriyle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 04:16:00 -
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said'in Mısır ziyaretine tepki gösterdi

Tunus'un devrim sonrasındaki geçiş döneminde (2011-2014) cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Merzuki, Said'in, göreve gelişinden bu yana Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarete ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu.

Facebook sayfasından açıklama yapan Merzuki, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ziyaretinden ötürü, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı’na düzenlenen kanlı baskının kurbanları, 25 Ocak 2011'deki devrimin destekçileri ve hapishanelerdeki siyasi tutuklulardan özür diledi.

Merzuki, özrün ardından, Cumhurbaşkanı Said'e hitaben "Bu adam artık beni temsil etmiyor. Bu adam, kendisinin yönetime gelmesini sağlayan devrimi, Tunus'un bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, değerlerini ve her şeyden önemlisi şerefini temsil etmiyor." ifadesini kullanarak ziyarete tepki gösterdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından, Merzuki'nin ziyarete dair yorumuna ilişkin açıklama gelmedi.

Cuma günü 3 günlük ziyaret kapsamında Mısır'a giden Tunus Cumhurbaşkanı Said'in bugün Mısırlı yetkilerle görüşmesi bekleniyor.

 

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