Eski Tümamiral Cihat Yaycı’dan F-35'ler için flaş öneri

Eski Tümamiral Cihat Yaycı, NATO’ya bağımlı olmayan bir kuvvet önerisinde bulundu. Yaycı, Brezilya’dan sökülmek üzere Türkiye’ye gelen uçak gemisinin alınması halinde Rus menşeli S-33 bombardıman uçaklarının gemide aktif olarak kullanılabileceğini söyledi.

Brezilya Donanması'na ait uçak gemisi 'NAe São Paulo' 10.550.000,00 R $ karşılığında, Türk tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen açık artırmaya katılan Rio de Janeiro şirketi Cormack Marítima tarafından satın alındı.

Uçak gemisi söküm için Aliağa'ya getirilecek, ardından hurdaya çıkacak. Uçak gemisinin hurdaya çıkmadan Türkiye tarafından SÖK Denizcilik'ten satın alınmasını ve eğitim için kullanılmasını isteyen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı yaptığı açıklamada "Gemiyi sökmek yerine, mutlaka bizdeki kullanımı geçerli olan farklı sistemlerle tekrar donatıp, bugünden, ileriye dönük uçak gemisi personeli eğitimlerine başlanmalı" önerisinde bulunmuştu.

Konuya ilişkin Veryansın TV'den Eray Çelebi'nin haberine göre yeni açıklamalar yapan Yaycı, uçak gemisinin alınması halinde Rus menşeli S-33 donanma savaş uçağının değerlendirebileceğini belirterek, "Bu gemi ile birlikte kullanabileceğimiz bir uçak alternatifi olmak üzere Rus menşeli Sukhoi Su-33 Flanker’ın dikkatle incelenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaycı uçak gemisi ve S-33 jetlerinin alınmasının ardından NATO altyapısından 'idari ve işletme bakımından bağımsız' bir Deniz Hava Kuvveti’nin oluşturabileceğini ifade etti.

Amiral Cihat Yaycı "NATO altyapısı ile şekillendirilmiş hava kuvvetlerimize nazaran çok daha küçük çapta hava kuvveti teşkil edecek bir Deniz Hava Kuvveti’nin farklı bir altyapı ile tesis edilmesi çok daha mümkün, faydalı ve kolaydır" diye konuştu. Hali hazırda İkinci Ordu (Ege Ordusu) da NATO'ya bağımlı değil. Yaycı’nın açıklamaları şöyle:

'Birim maliyeti makul'

"Brezilya’dan sökülmek üzere satın alınan uçak gemisi ile ilgili bir kullanım önerisi gündeme getirmiştim. Bu gemi ile birlikte kullanabileceğimiz bir uçak alternatifi olmak üzere Rus menşeli Sukhoi Su-33 Flanker’In dikkatle incelenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu uçağın birim maliyetinin de makul olduğu söylenmektedir.

'F-35'lere nazaran kayda değer bir alternatif'

Su-33’ler Su-27’lerin donanma için geliştirilmiş olanıdır ve şu anda da Rus donanması tarafından Amiral Kuznetsov uçak gemisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Harrier’lerin aksine ses üstü uçabilmekte ve çok daha fazla mühimmat taşıyabilmektedir. Gerek teknik gerekse siyasi açıdan problemli F-35’e nazaran pek çok açıdan kayda değer bir alternatif olabilir.

'Ambargo ile yan yana gelmeyecek'

Diğer yandan, NATO altyapısı ile şekillendirilmiş hava kuvvetlerimize nazaran çok daha küçük çapta bir hava kuvveti teşkil edecek bir Deniz Hava Kuvveti’nin farklı bir altyapı ile tesis edilmesi çok daha mümkün, faydalı ve kolaydır. NATO’ya idari ve işletme bakımından bağımlı olmayan bir yapı…Uçak gemisi bu uçakların bağımsız üssü olacağı ve hava kuvvetleri üslerimizle operasyon ve idame altyapısı paylaşmak zorunda kalınmayacağı için farklı silah ve bakım sistemlerine gidebilme konusunda da bir sıkıntı olmayacaktır.

Böylelikle ambargo ve yaptırımlarda bir araya gelemeyecek alternatif bir tedarik kaynağı ve yöntemi geliştirilmiş olabilecektir. Bu şekilde Yerli sistemlerin entegrasyonu ve teknoloji transferi ile bahriye hava filosunun özgün yapıya kavuşabilmesi de gayet mümkün olabilecektir. Uçakların satın alınması / ülkemizde üretilmesi konusunda ise Rusya ile siyasi iklim daha önce hiç olmadığı kadar müsait görünmektedir."