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Eski tüfek devrimciler birleşti! Solculardan İslam çalıştayı

Türkiye'de Müslümanların yıllarca gördüğü zulme sessiz kalan azılı solcuların İstanbul'da düzenlenecek olan İslam ve Sol Çalıştayı'nda bir araya geleceği öğrenildi. CHP'den HDP'ye, İYİ Parti'den ÖDP'ye kadar birçok siyasi ismin de katılacağı çalıştay, 'Bunlar solcuları temsil ediyor, İslam'ı kim temsil ediyor' sorusunu akıllara getirdi.

04 Ocak 2019 Cuma 21:16
Eski tüfek devrimciler birleşti! Solculardan İslam çalıştayı

Gezi imamı İhsan Eliaçık'ın önderliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan İslam ve Sol Çalıştayı'nda ilginç isimler yer aldı.

CHP milletvekili Abdüllatif Şener'den ÖDP'li Alper Taş'a, yazar ve İYİ Parti kurucusu Ayşe Sucu'dan Cumhuriyet ve T24 yazarı Tayfun Atay'a, HDP milletvekili Hüda Kaya'dan yazar Nuray Mert'e kadar çok geniş yelpazede katılımcının konuşma yapacağı çalıştayda, CHP Parti Meclisinden isimler de yer aldı.

Yazar Lütfü Oflaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği çalıştayda, AK Parti kurucularından Fatma Bostan Ünsal'ın da konuşmacı olarak yer alması dikkat çekti.

Moderatörlüğünü Basri Özgür, Gülsüm Postacı, Nurten Ertuğrul ve Sinan Dayan'ın yapacağı çalıştayda Grup Yorum'dan Nergis Kaya'nın bir dinleti gerçekleştireceği belirtildi.

İslamı kim temsil ediyor?

Bugüne kadar hiçbir Müslümanları anlamak adına hiçbir çaba göstermeyen solcuların İslam'a ilişkin ne söyleyecekleri merak konusu olurken, 'Bunlar solcuları temsil ediyor, İslam'ı kim temsil ediyor' sorusunu akıllara getirdi.

'Klinik psikiyatrinin konusu olabilir'

 

Twitter hesabından çalıştayı yorumlayan bir sosyal medya kullanıcısı, "'İmam-hatip okumasaydım sosyalist olmazdım' diyen Alper Taş'ın ne konuşacağını merak ediyorum. Kürtlerin özerkliğini isteyerek Müslümanların ayrılığını hedefleyen bir solcunun İslam adına söyleyecekleri ancak klinik psikiyatrinin konusu olabilir." diye yazdı.

"Alman İslam'ı" projesini hatırlattı

Çalıştay, Berlin'de FETÖ'cülerin fikir babalığını yaptığı ve Almanya'ya has farklı bir İslam modeli geliştirmeyi amaçlayan İslam Konferansı'nı hatırlattı. İslam düşmanlarının katıldığı konferansta Türkiye ve çalışmalarıyla Müslümanların büyük beğenisini toplayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hedef tahtasına oturtulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:46
  1. İstanbul
  2. islam ve sol çalıştayı
  3. Abdüllatif Şener
  4. Nuray Mert
  5. Ayşe Sucu
  6. Tayfun Atay
  7. Fatma Bostan Ünsal

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