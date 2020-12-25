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Spor Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi
Spor

Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:32:55 -
Eski TOSFED Başkanı Demir Berberoğlu'nun ismi 2021 sezonuna verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 sezonunda tüm branşların "Demir Berberoğlu Sezonu" adı altında düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu aldığı kararla, 22 Aralık'ta vefat eden TOSFED'in eski başkanlarından Demir Berberoğlu'nun isminin 2021 sezonuna verilmesini kararlaştırdı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayanların isimlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktararak, "Başkan ve sporcu olarak otomobil sporlarının gelişimine emek vererek, katkı sağlamış geçmiş dönem başkanlarımızdan Demir Berberoğlu'nun adını 2021 sezonuna vermeye karar verdik. Ayrıca Şevki Gökerman Ralli Kupası ve şampiyona sponsorlarımızın isim hakları önceden duyurulduğu gibi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Eski TOSFED Başkanı olan, 20. dönem Eskişehir Milletvekilliği de yapan Demir Berberoğlu, 22 Aralık'ta 67 yaşında vefat etmişti.

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