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Otomotiv Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Yılın son günleri ehliyet yenileme son tarih! Para cezası var! 4 bin 64 lira
Otomotiv

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Yılın son günleri ehliyet yenileme son tarih! Para cezası var! 4 bin 64 lira

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:31:00 - 2023-12-16 20:33:45
Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Yılın son günleri ehliyet yenileme son tarih! Para cezası var! 4 bin 64 lira

Yılın son günlerinin yaklaşmasıyla beraber ehliyet yenileme son tarihi gündeme geldi. Bilindiği üzere 2016 yılından önce alınan ehliyetler eski tip sürücü belgesi olarak kabul ediliyor. Hala ehliyetini yenilemeyen binlerce şoför bulunuyor. Ehliyetini yenilemeyen vatandaşları ise para cezası bekliyor. Yetkililer duyuruyu yaptı: Normal şartlarda 2022 yılında sona ermesi planlanan sürücü belgesi yenileme işlemleri geçtiğimiz yıl alınan kararla uzatılmıştı. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, 2023 yılında sona mı eriyor?

Ehliyet yenilemeyen kişiler için son tarih yaklaşıyor. Eski tip sürücü belgesi olanlar ve yeni ehliyete geçmek isteyenlerin belirtilen süre içerisinden inernet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor. Gerekli tarihler içerisinde ehliyetini yenilemeyenleri ise para cezası bekliyor. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte detaylar

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

YENİLEMEYENLERE PARA CEZASI VAR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılından sonra bu tutarın artması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.

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