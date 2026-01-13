Eski telefonla profesyonel web kamerası yapmanın pratik yolu

Görüntülü görüşmeler ve online toplantılar artık neredeyse hepimizin günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İş görüşmelerinden arkadaş sohbetlerine kadar sürekli Google Meet, Zoom veya Microsoft Teams gibi uygulamaların karşısındayız. Ancak bazen hiç beklenmedik bir anda aksilikler çıkabiliyor, bilgisayarınızın kamerası olmayabiliyor, harici web kameranız bozuluyor ya da mevcut kameranızın görüntü kalitesi sizi tatmin etmiyor.

İşte tam bu noktada, cebinizdeki akıllı telefon hayat kurtarıcı bir rol üstlenebiliyor.

Ancak toplantıyı telefona taşımak yerine, telefonunuzu yüksek kaliteli bir web kamerasına dönüştürerek bilgisayarınıza bağlamanız da mümkün.

Iriun isimli uygulama, bu işi profesyonelce yapmanızı sağlayan en pratik araçlardan biri. Tamamen ücretsiz olan bu yazılım, Windows, macOS, Linux, Android ve iOS gibi neredeyse tüm platformlarda sorunsuz çalışıyor. Iriun’un oldukça eski cihazları bile desteklemesi ise en büyük avantajı. Android 6.0 veya iOS 13.0 sürümüne sahip kenarda duran eski bir telefonunuz varsa, onu tozlu raflardan indirip harika bir web kamerasına dönüştürebilirsiniz.

ADIM ADIM KURULUM VE YAPILANDIRMA

Kurulum süreci aslında oldukça basit ve hızlı. İlk olarak bilgisayarınıza Iriun’un resmi web sitesinden uygun sürümü indirip kurmanız gerekiyor. Aynı anda telefonunuza da uygulama mağazasından Iriun'u yüklüyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek ve en önemli nokta, hem bilgisayarınızın hem de telefonunuzun aynı Wi-Fi ağına bağlı olması. Uygulamaları her iki cihazda da açıp gerekli izinleri verdiğinizde, telefonunuz otomatik olarak bilgisayarınızı buluyor ve kamera görüntüsü anında ekranınıza yansıyor.

Bağlantı kurulduktan sonra ayarları dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bilgisayar tarafındaki menüden video çözünürlüğünü seçerken, telefonunuzdan ön veya arka kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Görüntüyü yatay veya dikey kullanma tercihi de tamamen size kalmış.

Kurulumu tamamladıktan sonra, kullandığınız toplantı uygulamasının ayarlar kısmına girip kamera kaynağı olarak “Iriun Webcam” seçeneğini işaretlemeniz yeterli oluyor. Zoom, Teams veya Google Meet gibi tüm popüler uygulamalar bu yeni kamerayı anında tanıyor.

Görüntü kalitesini seçtikten sonra işin fiziksel kısmını da unutmamak gerekiyor. Toplantı boyunca telefonu elinizde tutmak muhtemelen yorucu olmasının yanı sıra, profesyonellikten de uzak bir görüntü oluşturur. Bu yüzden masanızın üzerine sabitlenebilen, yüksekliği ayarlanabilir basit bir telefon standı işinizi görecektir. Eğer görüntünün tıpkı gerçek bir web kamerası gibi ekranın üstünden gelmesini isterseniz, monitöre takılabilen aparatlar da oldukça kullanışlı. Bu basit düzenekle, en pahalı web kameralarına taş çıkaracak netlikte bir görüntüyle toplantılarınıza katılabilirsiniz.