0553 313 94 23

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, ’Pişmanım’ dedi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:33
Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü, ’Pişmanım’ dedi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Aşk ihaneti nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden zanlı, pişman olduğunu söyledi.


Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı’nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan’ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen’e defalarca ateş etti.


Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu zamanlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. M.G., Aydın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlğinde verdiği ifadesinde; "Merve Kotan, beni arkadaşımla aldattı. Bu yüzden öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. Suçunu itiraf eden M.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli çalışanlar ne zaman çalışacak?
    1. Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli..
    2. Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralı
    3. Devrilen traktörün altında kalan..
    4. Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    5. Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç..
    6. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    7. Milosevic: "Turu geçmeyi hak ettik"
    8. Kocaeli’de Roman iki grup arasında..
    9. Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1..
    10. Tur atlayan Trabzonspor'un rakibi..
    11. Maçın ardından
    12. Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular..
    13. Samsun'da otomobil ile motosiklet..
    14. Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı
    15. Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü,..
    16. İzmir’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    17. Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam..
    18. GÜNCELLEME - İsrail'den ABD'li..
    19. KOAH nedir? KOAH tedavisi nasıldır?
    20. Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü
    21. Kolunuzu kaldırınca acıyorsa... İşte..
    22. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi..
    23. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    24. Microsoft'tan skandal itiraf!..
    25. Obeziteye engel olan yiyecekler neler?..
    26. Kaplumbağayı kurtarmak isterken..
    27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    28. GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu
    29. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur..
    30. Trabzonspor tur atladı!
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita