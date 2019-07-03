Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan

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Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, yaptığı yazılı bir açıklamayla Amerikalı Philipp Morris sigara şirketinin ülkemizde kapalı alanlarda sigara içimini yasaklayan yasayı delmek ve sigaraya bağımlılığı arttırmak için yaptığı planı duyurarak, vatandaşları uyardı.

Kanser ilacı sektörü, sigara sektörünü destekliyor

Eski Bakan Akarcalı, dünyada her yıl milyonlarca ülkemizde ise yüzbinlerce insanın sigaradan kaynaklanan hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, sigara şirketlerinin hedeflerinin özellikle gençler olduğunu söyledi. Erken yaşta sigaraya başlayan birinin yıllarca bu şirketlerin müşterisi olduğunu söyleyen Akarcalı, kanser ilacı üreten sektöründe sigara sektörünü desteklediğini çünkü onlara müşteri oluşturduğunu ifade etti.

Kendi paramızla bizi hasta ediyorlar

Geçmişten günümüze bize en büyük düşmanlığı yapan Amerika'nın sigara şirketleri aracılığıyla, kendi paramızla bizi hasta ettiğini söyleyen Akarcalı, "Bu şirketlerin en büyüğü olan Philipp Morris-Sabancı Holding ortaklığı yep yeni bir oyun hazırlıyor." diyerek uyarılarda bulundu.

İşte 'şeytani' plan

Akarcalı, Philipp Morris-Sabancı ortaklığıyla 12 yıl önce kurulan 'Dumansız Dünya Vakfı'nın duman çıkarmayan ama en az sigara kadar zararlı ve tehlikeli olan IQOS denilen, tütün buharlaştırıcısı elektronik sigarayı yaymayı hedeflediğini belirtti. Doktorların dahi bu ürünü 'zararsızmış' gibi pazarlayacağını söyleyen eski Bakan, bu elektronik sigaranın içeriğinde nelerin bulunduğunun ise pek bilinmediğini ifade etti.

Akarcalı'dan çağrı: Hain plana 'Dur' deyin

Amerikalı sigara şirketinin şeytani planını açıklayan Akarcalı, Sağlık Bakanı'na, Sabancı Holding'e, Tabipler Odası'na Barolar Birliği'ne ve TBMM'ye çağrıda bulunarak sağlığımıza kast eden bu şirketin hain planına 'Dur' denilmesi gerektiğini belirtti.