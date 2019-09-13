Eski plaklar Çankayalıları buluştu

Çankaya Belediyesinin Başkentli nostaljik müzik severleri buluşturduğu "Orijinal Plaklarla, Plaklı Geceler" etkinliklerinin ilki İsmet İnönü Park’ında gerçekleşti.

Çankaya’nın dört bir yanında sanatla dolu etkinlikler devam ediyor. Çankaya Belediyesinin Başkentli nostaljik müzik severleri buluşturduğu "Orijinal Plaklarla, Plaklı Geceler" etkinliklerinin ilki İsmet İnönü Park’ında yapıldı.

Geniş plak koleksiyonu ve müzik düzenlemeleriyle dikkat çeken Selçuk Erkoç’un canlı performansı ile gerçekleşen etkinlikte onlarca Çankayalı 50’lerden bu yana hiç eskimeyen albümler ve şarkılarla keyifli bir gece geçirdi. Erkoç’un koleksiyonunda yer alan tamamı orijinal plaklarının dinletildiği gecede müzikseverler eski 45’liklerle nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Çankaya Belediyesinin kültür sanat hizmetlerini parklara taşıyarak vatandaşların bu etkinliklere erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaz boyu mahallelerimizde, parklarımızda 100 bin kadar vatandaşımızı açık hava sinema ve yaz konserleri etkinliklerimizle buluşturduk. Biz istiyoruz ki bu ekonomik koşullarda tatil için, sosyal etkinlikler için bütçe ayıramayan vatandaşlarımız keyifli bir yaz geçirsin. Dolayısıyla hem bu etkinliklerimizle hem de kitlesel konserlerimizle vatandaşlarımızın sosyal-kültürel ihtiyaçlarını karşılama çabasındayız. Önümüzdeki ay yine hem 13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız olacak. Bu günlerde yine halkımızı sevilen sanatçılarla buluşturacağız” diye konuştu.