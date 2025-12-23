Eski öğrencilere müjde! Üniversitelilere af geliyor
Öğrenci affına ilişkin düzenlemenin, yılbaşının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.
AK Parti, Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürürken, üzerinde çalışan taslağa göre, üniversite eğitim yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme geldi.
YILBAŞI SONRASI GÜNDEME GELECEK
Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için af düzenlemesi yılbaşından sonra Meclis gündemine geliyor. Kanun teklifinden tıp fakültelerinde okuyan yaklaşık bin 200 öğrencinin yararlanması öngörülüyor.
YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
YÖK Başkanı Erol Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek "Kaç öğrenci sistemin dışına çıktı, kaç tanesi içeride, konu bize intikal ettiğinde af konusunda görüşlerimizi paylaşacağız" demişti.