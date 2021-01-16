‘Eski normal’e dönüş aşıyla mümkün

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede en kritik eşik olan kitlesel aşılamanın başlamasıyla birlikte eski günlere dönüş için umutlar yeşerdi. Çok planlı ve programlı bir şekilde yapılan aşılama çalışmaları yarınlara güvenle bakmamızı sağlarken, uzmanlardan ve sağlık STK’larından açıklamalar da peşi sıra geldi. Alanında yetkin isimler, eski normal günlere dönüş için her bir bireyin mutlaka aşı yaptırması gerektiğine işaret etti.

Aşılama eskiye dönüşü hızlandırır

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Türkiye aşılamanın ilk gününde Almanya’nın ilk günde yaptığından iki kat daha fazla aşı yaptı. Çok güçlü bir sağlık alt yapımız ve bilim kadromuz var. Sağlık çalışanlarının ve devlet büyüklerimizin aşı olması, halktaki tedirginliği de kırdı. Eski normal günlerimize kavuşmak için kitlesel bağışıklık şart. Bu da aşılamayla mümkün. Her bir vatandaşımız bu bilinçle aşısını yaptırmalı” ifadelerini kullandı. Salgın hastalıklarla mücadelede aşılamanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çiftçi, “Tarih boyunca salgın hastalıklarla mücadelede hep aşı ön planda olmuş. Kitlesel bağışıklık, bulaş zincirinin kırılmasına önemli. Bu da eski günlere dönüşü hızlandırır. Bilimsel verilere ve ülkemize güvenmeliyiz. Ben de bir sağlık çalışanı olarak ilk gün gönül rahatlığıyla aşımı oldum” şeklinde konuştu.

Aşımızı olalım

Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Bülent Gökmen, “Halkımızın normal hayata geçmesi için sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımız var gücüyle çalışmaktadır. Kendi hayatlarından ödün verdikleri bu salgında devletin ilk kategoriye alması ve aşılaması bizim için önemlidir. Evlerimize hapsolduk, esnaf geçim sıkıntısı çekiyor ve devletin desteğiyle hayatını idame etmeye çalışan insanlarımız var. Normale dönmek istiyorsak devletin onayladığı aşıları yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı. Sağlık sisteminin ayakta kalması ve salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için aşının şart olduğunu kaydeden Gökmen, “Bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarımız oldu. Binlerce vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Unutmayalım bebekler dünyaya gelir gelmez aşılarla hastalıkların önüne geçiyoruz. Devletimize güvenelim ve aşılarımızı sıramız geldiğinde mutlaka yaptıralım” dedi.

Hazımsızlar yalana sarıldı

Türkiye’nin aşı çalışmasını sabote etmek isteyen şer bloğu yalanlarına hız kesmeden devam ediyor. Aşılamanın ilk gününde, dünya devlerini geride bırakan bir performans sergileyen ülkemiz, seküler kesim tarafından zan altına bırakılmaya çalışılıyor. Sözcü’den Uğur Dündar, “Aşı anlaşmalarının faturaları nerede” diyerek hazımsızlığını gözler önüne serdi. Cumhuriyet Gazetesi ise göz göre göre bir yalana imza attı. Aşılamanın ilk gününde 287 bin sağlık çalışanına aşı yapılırken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen’in manipülatif söylemlerine yer verdi. Sezen, aşılamanın ilk gününde dünyada en fazla aşı yapan 3. ülke konumuna yükselen Türkiye’de plansızlığın olduğu yalanını dillendirdi.