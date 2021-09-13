Eski normal ancak aşıyla mümkün

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın en etkili mücadelelerinden birine imza atarken, vatandaşlarını korumak için aşılamada da en gelişmiş ülkeleri bile geride bırakarak gıpta ile bakılan ülkeler arasına girdi. Ancak, tarihteki küresel salgınlara karşı en etkili yöntem olan aşılama hakkında son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen aşı karşıtlığı, pandemideki başarımızı sabote ediyor. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan söylemler ve aşı karşıtı propagandanın etkisinde kalan milyonlarca insan, aşı olmaktan kaçınıyor. İlk dozunu olduğu halde ikinci dozunu olmayan 11.3 milyon vatandaşımızın aşı olmaması hem toplumsal bağışıklığımız hem de kendileri için risk taşıyor.

Bir gün bile çok önemli

Sinovac aşısında ise 3. dozunu yaptırmayan toplamda 6 milyon vatandaşımızın varlığı dikkat çekiyor. Akit’e konuşan tıp dünyasının uzman isimleri ise eksik aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğini eski normale ancak aşılama ile dönülebileceği uyarısında bulunuyor.

Bugün ülke genelindeki tüm yoğun bakımların aşısızlarla ve eksik aşılılarla dolu olduğuna dikkati çeken Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Aşı koronavirüsle mücadelede çok büyük önem taşıyor. Aşı olmadıysanız ya da aşınız eksikse enfekte olma durumunda hastalığı ağır geçireceksiniz. Belki entübe edileceksiniz yahut yoğun bakıma alınacaksınız. Oksijen tedavisi olacaksınız belki de hayatınızı kaybedeceksiniz. Ölüm riski her zaman olacak. Bilim dünyasına ve mevcut aşılara güvenmeliyiz. Aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur” dedi. Aşının uzun vadede bir yan etkisinin olmayacağını da kaydeden Prof. Arıca, “Aşı karşıtlığının salgınla mücadeleye zarar vermekten başka katkısı yok. Aşılamada tek bir gün bile oldukça önemli. Vatandaşlarımız hem kendileri hem de bütün toplum izin bu şuurla hareket etmeli” uyarısında bulundu.

Algıcılara değil, bilime ve doktorlara güvenelim

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, ise “İlk doz aşısını olanlar vakit kaybetmeden ikinci doz aşılarını da olmalı. Bilimsel karşılığı olmayan iddialara pirim vermeyelim. Sadece ilk dozunu olanlar mutlaka eksik dozları en kısa sürede tamamlamalı, hiç aşı olmayanlar ise hemen ilk doz aşısını olmalıdır. Aşılama eski normale dönüşün tek yoludur. Eski kısıtlamalara dönmek istemiyorsak tek çaremiz aşı. Kısıtlamaların ekonomimize verdiği zararı da göz ardı etmeyelim. Bilim dünyasına ve doktorlarımıza güvenelim” dedi.

