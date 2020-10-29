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Aktüel Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardımla suçlanan iki ABD'linin Japonya'ya iadesi kararına durdurma
Aktüel

Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardımla suçlanan iki ABD'linin Japonya'ya iadesi kararına durdurma

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:28:49 -
Eski Nissan CEO'sunun kaçmasına yardımla suçlanan iki ABD'linin Japonya'ya iadesi kararına durdurma

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal yargıç, eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışına yardım ettikleri ileri sürülen ABD'li Michael ve oğlu Peter Taylor’ın Japonya'ya teslim edilmesini son dakika kararıyla durdurdu.

Massachusetts eyaletine bağlı Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwanı, Michael ve Peter Taylor'ın, Ghosn davasında yargılanmak üzere Japonya'ya gönderilmesine kısa süre kala son dakika kararına imza attı.

Talwani, baba-oğul Taylor'ın Japonya'ya teslim edilmesinin ertelenmesine ilişkin avukatların talebini değerlendirdiğini ve kararı bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Michael ve Peter Taylor, Ghosn'un kaçması davasında mayıs ayında tutuklanmış ve ABD Dışişleri Bakanlığı, bu iki ismin yargılanmak üzere Japonya'ya teslim edileceğini açıklamıştı.

- Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

İnterpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.


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