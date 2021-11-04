Eski NATO Genel sekreterinden Putin'le ilgili şok eden iddia!

1999 ve 2004 yılları arasında NATO'ya liderlik eden eski İngiltere Çalışma Savunma Bakanı George Robertson, Putin'in ilk toplantısında Rusya'nın Batı Avrupa'nın bir parçası olmasını istediğini açıkça belirttiğini söyledi.

Eski NATO lideri “O sırada Rusya'nın dışında olduğu güvenli, istikrarlı, müreffeh Batı'nın bir parçası olmak istediler” dedi.

İşçi Partisi üyesi Robertson, 2000 yılında Rusya Devlet Başkanı olan Putin ile ilk zamanlarından yapılan bir toplantıdan bahsetti ve olayı şöyle anlattı: “Putin 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' dedi, Robertson da 'Biz kimseyi davet etmiyoruz. onlar başvuruyorlar" deyince Rus lider 'Bir dizi önemsiz ülke ile aynı sırada beklemeyeceğiz' dedi".

Rusya: Eşit ve ortak olursak reddetmeyiz

Bu anlatılanlar, Putin'in 21 yıldan uzun bir süre önce Rusya lideri olarak göreve başlamasına yakın, bir BBC röportajında ​​David Frost'a söyledikleriyle uyumlu. Putin, Frost'a 'Rusya'nın görüşleri eşit bir ortağın görüşleri olarak dikkate alındığı takdirde NATO'ya katılmayı reddetmeyeceğini' söyledi.

Putin hakkında şok iddia Eski NATO lideri açıkladı

Frost'a NATO'yu bir düşman olarak görmenin zor olduğunu söyleyen Putin, “Rusya, Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Ve kendi ülkemi Avrupa'dan ve genellikle medeni dünya dediğimiz şeyden ayrı hayal edemiyorum." demişti.

2004 yılından sonra şüphelenmeye başladı

2004'te Ukrayna'daki Turuncu Devrim sokak protestolarından sonra Putin, demokrasi yanlısı STK'ları finanse etmekle suçladığı batıdan giderek daha fazla şüphelenmeye başladı. NATO'nun orta ve doğu Avrupa'ya doğru genişlemeye devam etmesi onu daha da kızdırdı.

Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Letonya, Estonya ve Litvanya 2004 yılında ittifaka katılmayı seçti; bunu 2009'da Hırvatistan ve Arnavutluk izledi. Gürcistan ve Ukrayna'ya 2008'de üyelik sözü verildi ancak bu ülkeler dışarıda kaldılar.

Robertson ve Irak işgali

Robertson, 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun beşinci madde olarak bilinen 'ortak savunma maddesi'ni yürürlüğe koyan ilk ve tek NATO genel sekreteri oldu.

Bazı NATO müttefikleri, George W Bush yönetimine Irak'ı işgal etme izni vereceğinden korktukları için beşinci maddenin kullanılmasından rahatsız oldular. Robertson, bir bakanın kendisine “Bu, Irak'ı işgal etmeleri için onlara açık çek verdiğimiz anlamına mı geliyor?'" diye sorduğunu ve kendisine 'hayır, öyle değil' yanıtını verdiğini anlattı.

11 Eylül saldırılarından sonra, NATO'nun 2003'te misyon komutasını devralmasıyla birçok NATO müttefiki Afganistan'ı işgal etmek için ABD'ye katıldı.

Robertson, son ABD savunma sekreteri Donald Rumsfeld'i, Taliban'ın askeri yenilgisinden sonra ABD güçlerini Afganistan'daki NATO müttefiklerinin yanında tutmaya çağırdığını söyledi.

İki ay önce ABD'nin kaotik geri çekilmesini eleştiren Raobetson, yine de batı askeri kuvvetlerinin 20 yıllık uzun misyonunun Taliban'ın geri dönüşüne rağmen bir fark yarattığını iddia etti ve "Afganistan'ın gelecekte çok farklı bir yer olacağını düşünüyorum" dedi.