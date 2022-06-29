Eski NATO Genel Sekreteri itiraf etti: Türkiye vazgeçilmez bir konuma sahip

Türkiye'nin teröre karşı dik duruşu Batı'ya geri adım attırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecindeki kararlı tavrı, NATO tarafının Türkiye'nin taleplerine boyun eğmesiyle sonuçlandı.

Avrupa basını, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya geniş yer verirken gelişmeyi, "istediğini elde eden Türkiye'nin başarısı" olarak değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin NATO açısından "inanılmaz önemli" bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, böylesi vazgeçilemez bir konuma sahip olmasa baskı yapabilirdik, ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor" açıklamasında bulundu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan eski genel sekreter, "Bunun karşılığında Türkiye'nin alacağı bedel ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü bu sadece Finlandiya ve İsveç'in Kürt teröristlere ve aşırılığına karşı biraz daha sertleşmesi olamaz" dedi.

Jaap de Hoop Scheffer, Madrid'deki NATO zirvesinin ittifak içindeki dayanışma ve Rusya'ya verilecek mesajlar açısından önemli olduğunu da belirterek, Ukrayna'nın bağımsızlığını tekrar kazanabilmesi ve Putin yönetiminin savaşı kaybetmesi için silah desteğine devam edileceğini vurguladı.