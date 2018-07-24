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Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e hapis cezası! Sebebi ise...

Milli İstihbarat Başkanlığı’nın (MİT) eski kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'e, 23 yıl önceki gizli bir operasyonda ‘sahte kimlik kullandığı’ gerekçesiyle iki yıl hapis cezası verildi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:15
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e hapis cezası! Sebebi ise...

Sözcü'de yer alan habere göre, 1995 yılında Eymür'e, gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi.

Emekliye ayrılan Eymür, bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve Eymür hakkında ‘sahtecilik' suçlamasıyla dava açıldı.

Altı yıl süren davanın ardından Eymür'e iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Geçen hafta üst mahkeme, hapis cezası kararını onadı ve Eymür'den 10 gün içinde cezaevine teslim olmasını istedi.

Hapis cezasına ilişkin olarak konuşan Eymür, kimliklerin kendisinden istenmediğini söyledi. Eymür, "Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir" dedi.

'75 YAŞINDAYIM VE SAĞLIK SORUNLARIM VAR'

Terörle mücadele yasasına göre yeni bir kimlikle yaşama hatta estetik ameliyat olup fiziki görünümünü dahi değiştirme hakkına sahip olduğunu savunan Eymür şöyle devam etti:

"Hayati tehlike nedeniyle devlet tarafından da korunuyorum. Ceza çıkınca temyize başvurdum ama İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Üst hukuk yolu da yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Ceza İnfaz Kanunu gereği bu cezayı konutumda çekmek için başvuruda bulunacağım."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:15
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı
  2. MİT
  3. Mehmet Eymür
  4. hapis cezası

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