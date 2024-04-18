Eski Mısırlı kadınların güzellik sırları: Kırışıklığa iyi gelebilir! İşte bu kadar kolay, her an uygulanabilir

Eski Mısırlılar için güzelliğin temeli, bedenin saflğından gelirdi. Mısır'ın sıcak ikliminde yalnızca köleler değil yöneticiler de yoruluyor, terliyordu. Etrafta bulunan kum ve toz herkesin üzerine yapışırdı. Bu nedenle banyo güzelleşme aşamasının temelini oluşturuyordu.

Vücutu temizlemek şart

Mısırlılar cildi besleyen iyileştiren çeşitli karışımlar kullanırdı. Özellikle zeytinyağı ile karıştırılmış kil veya kül macunundan yapılan sabunları yaygın olarak kullanıyorlardı. Kirlerin daha iyi çıkması için banyolara Ölü Deniz'den gelen tuz dahil edilirdi.

Vücudun saf kokusunu koruyabilmek adına preslenmiş çiçekler ve bitki tohumlarından elde edilen aromatik yağlar tuza dahil edilirdi. Ballı süt banyoları cildin tamamen nemlenmesini sağlardı. Ayrıca, Kleopatra'nın gençleşmek için eşek sütü ve gül yapraklarıyla banyo yaptığı söylenir.

Mısırlılar, hint, badem yağı başta olmak üzere esans yağlar veya balmumundan yapılan hoş kokulu kremlerle cilt kuruluğunu önlüyordu. Cildi yumuşak ve pürüzsüz tutmak, onlar için oldukça önemliydi. Afrika'dan getirilen aromatik ağaçlara mür ve tütsü eklenerek zengin sınıflara verilirdi.

İstenmeyen tüyler böyle giderilirdi.

KIRIŞIKLIĞA İYİ GELİYOR!

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Temizlik aşamasında istenmeyen tüyler ise şeker ve limon karışımıyla giderilir, çeşitli yağlarla desteklenirdi. Cilt bakımı genellikle süt karışımı ve balın dahil olduğu yüz maskelerinden oluşurdu. Tuz peelingi de bu noktada yine kullanılırdı.

Mısırlılar yüz makyajını hidratlı demir oksit ve ince öğütülmüş kil karışımı boyayı birleştirerek yapardı. Su ile karıştırılınca ince fırça yardımıyla yüze ve dudaklara uygulanabiliyordu. Bu karışım, güneş kremi yerine de geçiyordu.

Göz çevresine çektikleri çizgiler yalnızca güzellik amaçlı değil, aynı zamanda sağlık için de düşünülmüştü. Estetik meselesinin yanı sıra gözleri güneşten, konjonktivitten ve göz hastalıklarından koruyordu. Aynı zamanda ezilmiş malakit ve bitkisel yağların karışımından yapılan göz farlarının sihirli olduğuna inanılırdı. Kaşlar ve kirpikler badem karışımıyla renklendirilir, parlak böceklerin kabuklarından parıltılar elde edilirdi.