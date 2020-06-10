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Spor

Eski milli futbolcu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:27:51 -
Eski milli futbolcu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti

GAZİANTEP (AA) - Eski milli futbolcu Talat Özkarslı memleketi Gaziantep'te vefat etti.

Gaziantep'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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