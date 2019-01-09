Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz söyleşiye katıldı





İSTANBUL (AA) - Eski milli futbolcu, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gökdeniz Karadeniz, Türkiye'de futbolun Avrupa'ya oranla daha anlık yaşandığını ve duyguların yoğun olduğunu dile getirdi.

Futbol kariyerini Rusya'nın Rubin Kazan takımında tamamlayan Karadeniz, teknik direktör olma planı olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş, Fatih Terim ve Ersun Yanal ile çalışma fırsatım oldu. Hepsinin kendine göre önemli özellikleri var. Şenol Hoca'nın duran top, Ersun Yanal’ın bilim üzerine yaptığı çalışma, Fatih Terim'in ise soyunma odası motivasyonu. Hepsinden kendime bir şeyler alıyorum. Tam olarak hiçbirinin sistemini kendime yakın görmüyorum." ifadelerini kullandı.



