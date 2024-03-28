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Aktüel Eski milletvekilinin acı günü
Aktüel

Eski milletvekilinin acı günü

Yeniakit Publisher
2024-03-28 17:48:00 -
Eski milletvekilinin acı günü

20. Dönem milletvekilliği görevini yürütmüş olan Osman Çilsal’ın annesi Rakiye Çilsal'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Çilsal’ın cenaze namazı; ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Çilsal’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Çilsal’ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.

 
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