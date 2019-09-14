Eski milletvekili Koyuncugil için TBMM'de cenaze töreni

TBMM (AA) - Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Koyuncugil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski siyasetçiler ile bazı Meclis personeli katıldı.

Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı. 17'nci Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.