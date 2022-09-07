Eski MHP'li Sinan Oğan'dan bomba "İYİ Parti" iddiası! Yok artık
Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, ilginç bir iddiayı ortaya attı. Oğan, "İYİ Parti’nin 1. turda oyunun yarısını biz rahat alırız" görüşünü savundu.
Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, ilginç bir iddiayı ortaya attı.
Oğan, "İlk turda Kemal Bey açık ara alacağını belli ederse bir kısım gidebilir lakin seçim ikinci tura kalırsa, kalacağı ön görülürse İyi Parti’nin 1. turda oyunun yarısını biz rahat alırız" dedi.
TÜRKSAM Başkanı, eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Dr. Sinan Oğan, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci Latif Şimşek, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında gündemi değerlendirdi.
Küçük'ün "İyi Parti seçmeni Erdoğan'ı yenme konusunda Kemal Bey'i yenme konusunda ilk turda güçlü görürse oy verirler" sözü üzerine Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "İlk turda Kemal Bey açık ara alacağını belli ederse bir kısım gidebilir lakin seçim ikinci tura kalırsa, kalacağı ön görülürse İyi Parti’nin 1. turda oyunun yarısını biz rahat alırız." diye konuştu.