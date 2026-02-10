Eski mesai arkadaşlarına kurşun yağdıran şüpheliden pişkin savunma!

  • İSTANBUL
Adana'da kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Cinnet getirdim, hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 7 Şubat’ta merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı.

Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi.

Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

