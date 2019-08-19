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Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında duruşma ertelendi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında duruşma ertelendi

ANKARA (AA) - Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk davasının bugünkü duruşması ertelendi.

Bernama ajansının haberine göre, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Necip hakkında daha önce açılan başka bir davanın tamamlanması için bugünkü duruşmanın gelecek pazartesiye ertelendiği belirtildi.

Başsavcı Gopal Sri Ram, Necip'in yedi suçtan yargılandığı diğer davayla ilgili sürecin tamamlanması için bir haftaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Collin Lawrence Sequerah, bugünkü duruşmanın 26 Ağustos'ta yapılmasına karar verdi.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk davasının temmuz ayındaki duruşması, mahkeme binasına yapılan bomba ihbarı nedeniyle ertelenmişti.

Necip, "gücünü kötüye kullanmak" ve "kara para aklamak" gibi 42 suçtan yargılanıyor.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
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