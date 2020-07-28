Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a yolsuzluktan 12 yıl hapis cezası

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında suçlu bulunan eski Başbakan Necip Rezak, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya Ringgiti (341 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesindeki bugünkü karar duruşmasında Necip, 42 suçlamanın 7'sinden hüküm giydi.

Hakim Mohd Nazlan Mohd Gazali, 2014 ve 2015'te 1MDB'nin iştiraki uluslararası SRC şirketinden şahsi banka hesabına 42 milyon ringgit (67 milyon lira) zimmet geçirmek, gücü kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarından Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya Ringgiti (341 milyon TL) para cezası verildiğini açıkladı.

Hakim Mohd Nazlan, suç kapsamında verilmesi gereken kırbaçlama cezasının ise Necip'in yaşından ötürü uygulanmayacağını kaydetti.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması



Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.



Necip, söz konusu paranın dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.



İsviçre hükümeti 2016'da yaptığı incelemede, 1MDB'den toplam 4,5 milyar dolar para kaçırıldığını öne sürmüştü.



Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.



Soruşturmalara 2017'de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.



Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun Mayıs 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.



Yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başbakan, 42 ayrı suçtan yargılanıyor.