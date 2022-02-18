Eski lidere büyük ayıp! İP’ten Bahçeli'yi kızdıracak Tarkan videosu

Tarkan, muhalefete yaptığı "Geççek" isimli seçim şarkısını yayınladı.

Bir dönem medyada eşcinsel olduğu iddia edilen Tarkan’ın AK Parti iktidarını hedef alana şarkısına muhalifler balıklama daldı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker, konuyla ilgili haddini aşan bir video yayınlandı.

Aklınca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan Aker, "Sözde şarkıcı çıkmış kendi kafasına göre, bir şarkı uydurmuştur. Adına da ülkemize de yakışmamaktadır. Onu kimin finans ettiği araştırılmalıdır. 'Geççek geççek' derken neyi kastetmektedir? Tarkan'ın bugüne kadar kaç kuzusu vardır, araştırılmalıdır. Tarkan artık bu millet için beka meseledir" dedi.