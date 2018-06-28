Eski kumaşları yenilemenin yolları

1.AŞAMA

Boyamak istediğiniz kumaşı iki yanından da dikin ve büzerek şekil verin.

2.AŞAMA

Büzdüğünüz kumaşın içine bir tahta çubuk koyun ve lastikle çubuğu kumaşa bağlayın.

3.AŞAMA

Derin bir kabın içine suyu ve kumaş boyasını koyarak karıştırın. Bu karışımın içine kumaşı bırakın ve 1 saat kadar suyun içinde kalmasını sağlayın. Bir saatin sonunda kumaşı boyalı suyun içinden çıkarın ve yıkayarak kurumaya bırakın.

4.AŞAMA

Kuruyan kumaşı içinden tahta parçasını çıkararak açın.

5.AŞAMA

İşte kumaşınız desenli bir şekilde boyandı.

Yasemin.com'dan alınmıştır.