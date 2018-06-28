Eski kumaşları yenilemenin yolları
Evinizde bulunan sade bir masa örtüsünün ya da sahip olduğunuz farklı bir kumaşın rengini değiştirmeniz mümkün. Görüntüsünden sıkıldığınız kumaşları atmak yerine sizde onları bu yöntemle yenileyebilirsiniz.28 Haziran 2018 Perşembe 09:09
1.AŞAMA
Boyamak istediğiniz kumaşı iki yanından da dikin ve büzerek şekil verin.
2.AŞAMA
Büzdüğünüz kumaşın içine bir tahta çubuk koyun ve lastikle çubuğu kumaşa bağlayın.
3.AŞAMA
Derin bir kabın içine suyu ve kumaş boyasını koyarak karıştırın. Bu karışımın içine kumaşı bırakın ve 1 saat kadar suyun içinde kalmasını sağlayın. Bir saatin sonunda kumaşı boyalı suyun içinden çıkarın ve yıkayarak kurumaya bırakın.
4.AŞAMA
Kuruyan kumaşı içinden tahta parçasını çıkararak açın.
5.AŞAMA
İşte kumaşınız desenli bir şekilde boyandı.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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