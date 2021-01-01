Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar gönderme

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski CHP'li Fikri Sağlar'a başörtüsü hakkındaki hadsiz açıklamalarından dolayı dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamasında adalet ve merhamet vurgusu yapan Günay, şu paylaşımı yaptı:

"Mesele bir yargıcın yahut bir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümünün zihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır."