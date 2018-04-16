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Eski kriminal şube müdürü FETÖ'den gözaltında

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Eski kriminal şube müdürü FETÖ'den gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında aralarında eski Kriminal Polis Laboratuvarı Şube Müdürü Mehmet H'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan U.D'nin iş yeri hekimi, R.Ç'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyede sorguları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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