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Eski köylere yeni parklar

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek’teki 4 parkı tamamlayarak hizmete açtı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:08
Eski köylere yeni parklar

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek’teki 4 parkı tamamlayarak hizmete açtı. Gicik’teki parkın inşasına da yakında başlanacak.


Uzak yakın demeden ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışan Altındağ Belediyesi, 5 köyde yapımını başlattığı parklardan 4 tanesini tamamladı. Statüsü köyden mahalleye dönen Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek’te ekiplerin titiz çalışması sonucu tamamlanan parklarda çocuk sesleri bir an olsun eksik olmuyor. Arkadaşlarıyla beraber kaydıraktan kayan, salıncaklarda sallanan minikler, eğlenceli vakit geçiriyor. Kamelya ve bankların da yerleştirildiği parklarda sosyalleşen mahalleliler, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür etti. Yer çalışmalarının devam ettiği Gicik’teki parkın inşasına da yakın zaman içerisinde başlanacak.



“Daha yeşil bir Altındağ”


Altındağ’ın her noktasına eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Balcı, “İlçemizin her noktasından gelen taleplere yönelik projeler üretiyoruz. Yeşil bir Altındağ için park çalışmalarımız da artarak devam edecek. 4 mahallemizde muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin talep ettiği parkları kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunduk. Bir parkımız için de çalışmalarımız devam etmekte. Tamamlanan parklarda eğlenen çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. İnşallah ilçemizin farklı noktalarına da ihtiyaçlar dâhilinde yeni tesis ve parklarımızı inşa edeceğiz. Tamamlanan parklar mahallelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:08
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