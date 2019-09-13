Eski KOSGEB Başkanı'na FETÖ cezası!
Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'ın FETÖ üyeliğinden aldığı ceza belli dolu.13 Eylül 2019 Cuma 12:23
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 20 sanığın cezası belli oldu.
Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a ise FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
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