Eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
Niğde'de, Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı tutuklandı.07 Nisan 2019 Pazar 13:38
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'da gözaltına alınan Ö.S, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ö.S, Niğde Adliyesine sevk edildi.
Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Niğde POMEM'den ihraç edilen Ö.S'nin daha önce de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada hüküm giydiği öğrenildi.
YORUM YAZ