Eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı Niğde'de, Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'da gözaltına alınan Ö.S, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe salıverildi. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ö.S, Niğde Adliyesine sevk edildi. Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Niğde POMEM'den ihraç edilen Ö.S'nin daha önce de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada hüküm giydiği öğrenildi.

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