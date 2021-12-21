Yeni tip kimlik kartına 2017 yılında geçildi. Henüz yeni kimlik almayanlar ise eski kimliklerinin ne zamana kadar geçerli olduğunu araştırıyor. Peki, yeni kimlik başvurusu 31 Aralık 2021'de son mu?

Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? Yeni kimlik başvurusu ne zaman son?

Yeri tip kimlik kartları 2017 yılında kullanılmaya başladı. Halin yeni tip kimlik almayanlar ise ne zamana kadar başvuru yapabileceklerini merak ediyor. Eski nüfus cüzdanları 31 Aralık 2023'e kadar değiştirilebilecek. Yetkililer bu süre zarfında kimliklerin değiştirilmesini istiyor. Ocak 2024 itibariyle eski tip kimlikler kullanılmayacak.

Yeni kimlik kartı başvurusu için hangi belgeler gerekli?

Nüfus cüzdanınız, nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt bedeli değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont.

Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Kimlik kartı yenileme başvurusu nasıl nereden alınır?

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin öncelikle randevu alması gerekiyor. Kimlik randevuları e-Devlet’ten online alınabileceği gibi ALO 199 üzerinden de alınabiliyor.