Eski kilimlerden “halı saha”larını yaptılar Yozgat'ta futbol sevdalısı çocuklar, evlerinden getirdikleri halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptı.

Yozgat’ta bir grup çocuk, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek “halı saha” görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynuyor. Çocuklardan Arda Açıkgöz, “Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz” dedi.

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