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Yerel Eski kaleci yalnız yaşadığı dükkanda ölü bulundu
Yerel

Eski kaleci yalnız yaşadığı dükkanda ölü bulundu

Adana’da 78 yaşındaki eski kaleci Hümmet Gençer yalnız yaşadığı yerde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 22:09:00 -
Eski kaleci yalnız yaşadığı dükkanda ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Çulhacı İşhanı zemin katta bir dükkanda yalnız yaşayan 78 yaşındaki Hümmet Gençer'in hareketsiz yattığını görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde eski kalecinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de eski kalecinin hayatını kaybettiği yer ve çevresinde güvenlik önlemi alırken Gençer'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Hümmet Gençer’in TFF 2. ve 3. Lig'te birçok takımda kaleci olarak futbol oynadığı öğrenildi.

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