Eski istihbaratçı yeniakit.com.tr’ye konuştu: Türkiye kayyım atamasıyla gerekeni yapmıştır

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, HDP’li 3 belediye başkanının görevden alınması ile ilgili yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, terörle mücadelede son yıllarda ciddi aşamalar katetmiştir”

31 Mart mahalli seçimlerinden öncesinde dahi seçilen başkanların terörle ilişkisi devam ettiği takdirde görevlerinden alınıp yerlerine kayyım atanacağının başından beri belli olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye, terörle mücadelede son yıllarda ciddi aşamalar katetmiştir. Bir yandan terör örgütüyle mücadele ederken diğer yandan bu işin siyasi desteğinin de görülmesi gerekiyordu. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör örgütüne yardım ve terör örgütüyle iltisaklı olarak bir takım faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütüyle iltisakı olan kişilerin tekrar belediyede işe alındığı, terör örgütü mensuplarının yakınlarına ihale verdikleri gibi ortaya çıkan birçok olay vardır.” şeklinde konuştu.

“Hükümetin ‘kayyım’ kararı doğru ve yerindedir”

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını “çok yerinde ve doğru bir karar” olarak değerlendiren İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli konularda Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Alınan bu kararı, ‘halkın iradesine karşı koyma, halkın iradesini hiçe sayma’ olarak değerlendirenler oluyor, ben bu söylemlere katılmıyorum. Millet, bu insanlara belediyecilik faaliyetlerinde bulunmaları için oy verdi fakat onlar terör örgütüne desteklerini sürdürdüler. Belediyecilik faaliyetlerini bir kenara bırakıp terör örgütüyle işbirliği yaparsanız, bu imkanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin altını oynamaya kalkarsanız devlet gereğini yapar ve kayyım ataması yapar.”

“Bu duruma dünyada hiçbir ülke izin vermez”

Diyarbakır, Van ve Mardin'in belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Avrupa Birliği'nden gelen “endişeliyiz” şeklindeki açıklamaları değerlendiren İsmail Hakkı Pekin, “Avrupa Birliği, tıpkı Suriye’de ve Irak’ta olduğu gibi bir siyasi hedef peşinde. Avrupa Birliği, Türkiye’nin beka sorunu yaşadığını veya yaşayacağını düşündüğü falan yok. Türkiye olarak, tüm güvenlik güçlerinizle terör örgütüyle mücadele edeceksiniz diğer yandan ise yasal olarak kamu görevi yapan birileri çıkıp örgütle işbirliği yapacak ve Türkiye’ye arkadan ihanet edecek. Bu duruma dünyada hiçbir ülke izin vermez ve siz de bunu halka anlatamazsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye, yapılması gerekeni yapmıştır”

Yaşanan gelişmelerden HDP’nin ders alıp almadığı yönündeki bir soru üzerine ise Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP’nin ve terör örgütünün yaşananlardan ders aldığını sanmıyorum. HDP, Suriye’deki terör örgütü YPG ile, Kandil’deki PKK ile kol kola yürümeye devam ediyor. HDP’nin, ‘halkımızın iradesini hiçe sayıyorlar’ şeklinde yaptığı ‘mağdur’ edebiyatıyla Avrupa Birliği ve Batı’ya karşı mesaj içeriklidir, gerçeklerle ilgisi yoktur. Terör örgütüyle işbirliği yapan belediye başkanlarına yönelik Türkiye, ‘insan hakları, milli irade, halkın iradesi’ diyerek sessiz kalmış olsa yıllarca mücadele ettiği teröristlere yardım etmiş manası ortaya çıkar. Türkiye, kayyım atayarak doğru bir karar almıştır. Türkiye olarak bu konuda hep birlikte dik durmalıyız. Devletimiz, yapılması gereken neyse bizzat onu yapmıştır ve bu kararından vazgeçmemelidir. Bu durum siyasi bir mesele değil, fiilen ortaya çıkan duruma karşı devletin meşru müdafaa hakkıdır. Devlet bunu yapmak durumundaydı aksi halde zaafa düşülmüş olurdu.”