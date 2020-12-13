Eski işçisini yeniden işe alana kolaylık sağlanacak

Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak.

Eski işçisini yeniden işe alana 1324 lira destek

Eski işçisini işe alan işverene aylık 1.324 lira destek sağlanacak. İşten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanacak. İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1.168 lira ücret desteği verilecek. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1.030 TL destek sağlanacak. Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak.

İşe dönüş başvuruları 31 aralık'ta sona eriyor

1 Ocak 2019 ile 17 nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var.

Sigortasız çalıştırılan işçiler için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunularak destekten yararlanılabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek. İşveren ve işçiye bu düzenleme kapsamında yapılan destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı boyunca devam edecek. Yasak şimdilik 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Ancak, kanun uyarınca yasağın 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması imkanı var.