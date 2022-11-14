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Siyaset Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!
Siyaset

Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!

Taksim İstiklal'deki terör saldırısının faili olarak Avukat Jiyan Tosun’u hedef gösteren Zafer Partili Ahmet Taşkaya T24'e konuştu. Taşkaya, “Üzüldüm, keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Tepkilerinde haklılar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 23:58:00 - 2022-11-15 00:38:34
Eski İP'li Özdağ'ın partisinden Jiyan Tosun açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Taksim İstiklal'deki hain terör saldırısından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda failin Avukat Jiyan Tosun olduğunu söyledi.

Adem Taşkaya paylaşımındaki bilginin yanlış olduğunu fark ederek bir süre sonra mesajını sildi. Ancak hedef gösteren paylaşım, başka hesaplar tarafından dolaşıma sokulunca Tosun tehditler almaya başladı.

Tosun can güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile geceyi Avcılar'da karakolda geçirdi. Tosun, Zafer Partili Taşkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adem Taşkaya yaptığı paylaşıma ilişkin T24'e konuştu. Taşkaya, "Telegram gruplarında paylaşılmıştı. Ben de paylaştım. 3 dakika sonra kaldırdım. Art niyetli bir paylaşım değildi. Mazeret değil. Keşke olmasaydı. Zaten hukuki süreç işletiliyor. Suç duyurusu ile ilgili gider ifademi veririm." dedi.

Taşkaya, sözlerine şöyle devam etti:

Yapacak bir şey yok. Bilgi yanlıştı. Zan altında kaldılar. Ben de bilişim uzmanıyım savunulacak bir yanı yok. Üzüldüm, keşke olmasaydı, tepkilerinde haklılar. Paylaşımlarımıza daha dikkat etmeliyiz.

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Yorumlar

yaşamak güzel

işte yalan çevirme işi derhal bu paylaşımı yapan hainlein partisinden olan bu hain cezalandırılmalı

Ziyaretçi

Koca adamın haline bak ne yazıp ne yazamayacağını bile bilmiyor.
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