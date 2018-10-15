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Eski Interpol başkanı FETÖ’cüleri korumuş!

Interpol’ün eski Başkanı Meng Hongwei’yle ilgili ortaya atılan bir iddiaya göre, Hongwei, Interpol Başkanı olduğu süreçte skandal bir tutum sergileyerek uluslararası aranan, FETÖ'cülerin de aralarında bulunduğu 60 bin kişinin dosyasını teşkilat kayıtlarından çıkarmış.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:32
Eski Interpol başkanı FETÖ’cüleri korumuş!

Çin tarafından gözaltına alınarak istifa etmesi sağlanan Interpol’ün eski Başkanı Meng Hongwei’yle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Kendisinden bir haftadan uzun bir süre haber alınamayan, daha sonra Çin istihbaratı tarafından “yasaları ihlal ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıkan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) Çinli eski Başkanı Meng Hongwei’yle ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

60 bin dosyayı sümenaltı etmiş!

Akit’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hongwei, Interpol Başkanı olduğu süreçte skandal bir tutum sergileyerek uluslararası aranan 60 bin kişinin dosyasını teşkilat kayıtlarından çıkarmış. Çin karşıtı batılı ülke istihbaratlarının angajmanıyla hareket ettiği değerlendirilen Hongwei’nin dosyasını sümenaltı ettiği şahıslar arasında FETÖ’cülerin de bulunduğu belirtildi. Çin ve müttefikleri aleyhine faaliyet yürütenlerin de Interpol tarafından korunduğu, Çin’in hareket alanına zarar verilmesi nedeniyle kendi vatandaşı olan Meng’i alıkoyarak Interpol’e operasyon yaptığı kaydediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:32
  1. Interpol’ün eski Başkanı Meng Hongwei
  2. Çin istihbaratı
  3. Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol) Çinli eski Başkanı Meng Hongwei
  4. Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İnterpol)
  5. FETÖ

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