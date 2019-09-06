Eski hocası konuştu! 'Gustavo büyük kayıp'
Marsilya'nın eski teknik direktörlerinden Perrin, Luiz Gustavo hakkında konuşurken transferin Marsilya için büyük kayıp olduğunu belirtti.06 Eylül 2019 Cuma 17:24
Marsilya'nın eski teknik direktörü Alain Perrin, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.
Fransız basınına konuşan Perrin, ''Bence Gustavo, Marsilya için büyük kayıp. Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo çok savaşçıdır. Antrenmanda diğer futbolcuları da geliştirir. Bir takım için çok önemli bir parça. Onun yerini doldurmak hiç kolay değildir.'' dedi.
Alain Perrin, 2002-2004 yılları arasında Marsilya'yı çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam Lyon ve Çin Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.
KAYNAK:SPORX
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