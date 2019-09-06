Eski hocası konuştu! 'Gustavo büyük kayıp'

Marsilya'nın eski teknik direktörü Alain Perrin, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Fransız basınına konuşan Perrin, ''Bence Gustavo, Marsilya için büyük kayıp. Savunma ve hücum arasındaki bağlantı görevini çok iyi yapıyordu. O varken topa sahip oluyorduk. Ayrıca Gustavo çok savaşçıdır. Antrenmanda diğer futbolcuları da geliştirir. Bir takım için çok önemli bir parça. Onun yerini doldurmak hiç kolay değildir.'' dedi.

Alain Perrin, 2002-2004 yılları arasında Marsilya'yı çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam Lyon ve Çin Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

KAYNAK:SPORX