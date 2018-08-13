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Eski HDP'li vekillere gözaltı şoku!

Eski HDP Diyarbakır milletvekili Edip Berk ve eski HDP il yöneticisi Gülşen Özer, katıldıkları nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Eski HDP'li vekillere gözaltı şoku!
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda eski HDP Diyarbakır milletvekili Edip Berk ve eski HDP İl Başkanı Gülşen Özer, gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, Berk ve Özer hakkında katıldıkları nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda Berk ve Özer, gözaltına alındı.

Berk ve Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
  1. Diyarbakır
  2. Edip Berk
  3. Gülşen Özer
  4. hdp
  5. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı

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