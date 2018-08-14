Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltında!

Eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan Edirne'de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı istihbaratı üzerine Haydar Y'yi takibe aldı.

Haydar Y'nin, Keşan Otogarı'nda, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan ve göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan Ahmet T ile buluşması üzerine, ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Altan ile Haydar Y. ve Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altan'ın, aralarında HDP ve HDK üyelerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 34 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davanın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Haziran'da görülen duruşmasında, tahliye edildiği öğrenildi.