  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Aktüel

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:29:37 -
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını gerekçe göstererek Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme kararında, şüphelinin müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

Dünya gündemine oturan itiraf: 6 Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mah..
CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…
Gündem

CANLI YAYIN! Muhsin Yazıcıoğlu davasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Son dakika… Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada önemli gelişmeler yaşandı. Yazıcıoğlu’nun şehit edilm..
Skandalda ikinci perde!
Siyaset

Skandalda ikinci perde! "CHP'li Karabat bana tecavüz etti"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler ortaya çıktı. Karabat’tan ilişki gör..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay