Eski hakim ve Zaman Gazetesi editörü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve eski Zaman gazetesi editörü tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.
Yakalananların FETÖ şüphelileri eski Zaman gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu tespit edildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.