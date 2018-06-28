Eski hakeme bıçaklı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre, bir sitede yöneticilik yapan H.G. (54) ile site sakini Murat Türker (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Belinden bıçaklanan Türker, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türker'in futbol eski hakemi olduğu öğrenildi.