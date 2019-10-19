Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih Terim yok

Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Galatasaray 20 dakikada falan oyunu tutturamadı. Oyuncular boşa çıkmıyordu. Futbolda bir olay var. To alınır, top atılmaz. Oyuncular boşa çıkmıyordu

Galatasaray'da. 20. dakikadan sonra Galatasaray iyi göründü. Ancak Sivasspor 10 kişi kalınca bir tek Fatih Terim uyanamadı. Galatasaray da 10 kişi. Belhanda yok.

"Eski Fatih Terim yok''

Andone devam ederse Falcao oturur. Falcao'nun açık çeki mi var? Belhanda mesela. Ne yapıyor? Havalı, hakeme fırça, arkadaşlarına eller havada. Ne yapıyorsun abi? Mecbur musun oynatmaya?

Eski Fatih Terim olsa Belhanda'yı 70. dakikada oyuna alır, 75. dakikada oyundan çıkarır. Ancak eski Fatih Terim yok. Sivasspor ikili mücadelelerde daha başarılı ve Galatasaray'dan fizik gücü daha yüksekti.