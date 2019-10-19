0553 313 94 23

Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih Terim yok

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçını analiz ederken teknik direktör Fatih Terim'i de eleştirdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:39
Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih Terim yok

Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Galatasaray 20 dakikada falan oyunu tutturamadı. Oyuncular boşa çıkmıyordu. Futbolda bir olay var. To alınır, top atılmaz. Oyuncular boşa çıkmıyordu

Galatasaray'da. 20. dakikadan sonra Galatasaray iyi göründü. Ancak Sivasspor 10 kişi kalınca bir tek Fatih Terim uyanamadı. Galatasaray da 10 kişi. Belhanda yok.

"Eski Fatih Terim yok''

Andone devam ederse Falcao oturur. Falcao'nun açık çeki mi var? Belhanda mesela. Ne yapıyor? Havalı, hakeme fırça, arkadaşlarına eller havada. Ne yapıyorsun abi? Mecbur musun oynatmaya?

Eski Fatih Terim olsa Belhanda'yı 70. dakikada oyuna alır, 75. dakikada oyundan çıkarır. Ancak eski Fatih Terim yok. Sivasspor ikili mücadelelerde daha başarılı ve Galatasaray'dan fizik gücü daha yüksekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:39
  1. Erman Toroğlu
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Demir Grup Sivasspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermeni kilisesinden Türk askerine saldırdılar!
    1. Ermeni kilisesinden Türk askerine..
    2. YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah..
    3. Vergi uygulamalarında yeni dönem
    4. 'İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık'
    5. 4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar..
    6. “Barış istiyor”dunuz, “Akan su değil,..
    7. İdrar rengi neden koyulaşır?
    8. Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih..
    9. Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim'..
    10. Erdoğan "abim" dediği isim için..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması..
    12. Bomba iddia! Ryan Babel..
    13. Atatürk Havalimanı'nda bırakılan..
    14. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    15. Erdoğan uyardı: "Adı Ahmet ama..
    16. ABD'de havaalanında can pazarı! Ölü ve..
    17. 3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    18. Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması!..
    19. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat..
    20. Almanya'da büyük kriz!
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    ABD ile anlaşması soruldu, hazırlıksız yakalandı!
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!