Eski hakem Erman Toroğlu: Ersun Yanal'ın kaçıncı maçı?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

''Ersun Yanal'ın kaçıncı maçı?''

Hakemlerden ziyade başka bir şey söyleyeceğim. Rizespor ve Ankaragücü devre arası transferlerin ardından bambaşka takım olmuşlar. Fenerbahçe'ye dönüyorum. Ersun Yanal'ın kaçıncı maçı? Ne aynı anda topa basabiliyorlar ne aynı anda pres yapabiliyorlar.

Erman Toroğlu, Rizespor'un 10 kişi oynamasına rağmen çok iyi mücadele ettiğini ve özellikle ligin ilk yarısına nazaran bambaşka bir takım olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin 86. dakikadaki penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, "Ben olsam bu pozisyonda penaltı vermem." dedi.