Eski hakem derbiyi değerlendirdi: Sonuca tesir etmese de...

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de 31. haftanın en kritik maçı olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem kararlarını değerlendirdi.

Skora etki edecek bir pozisyon olmadığını belirten Çoban, ''Halil Umut Meler kendisine bir maç planı yapmış. ''Kontrolü elimde tutacağım. İlk başlarda konuşarak, kart çıkarmadan devam edeceğim. Oyuncularla diyalogu tercih edeceğim.'' demiş kendisine ve bu konuda başarılı olduğunu söyleyebilir. Fakat sonuca tesir etmese de basit faulleri çalmadı, göstermesi gereken kartları göstermedi, ya da göstermemesi gereken kartları gösterdi. Ama ciddi bir pozisyon yaşanmadı.'' diye konuştu.